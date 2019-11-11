سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف يتحكم هرمون الإجهاد فى الساعة البيولوجية لجسمك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 م
كيف يتحكم هرمون الإجهاد فى الساعة البيولوجية لجسمك الاجهاد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

توصل باحثون أمريكيون إلى أن هرمون "الإجهاد"، وليست الخلايا العصبية، هو من يدير إيقاع الساعة البيولوجية الثابت المتحكم فى كل شىء من احتياجات النوم إلى درجة حرارة الجسم.

وأشارت الأبحاث الحديثة إلى تحكم هذا الهرمون الهام فى الساعة البيولوجية من خلال الجينات الوراثية المميزة جدا، والمعروفة باسم "جينات الساعة "، وتنشط هذه الجينات بشكل خاص فى منطقة ما يسمى " نواة " فوق الحواس من منطقة الدماغ، ومع ذلك فإن هذه المناطق فى الدماغ لا ترتبط إرتباطا مباشرا بالخلايا العصبية، مما آثارفضول الباحثين فى جامعة "كوبنهاجن" فى الدنمارك.

 


الساعه البيولوجيه

هرمون الاجهاد

الجينات الوراثيه

الدماغ

الخلايا العصبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة