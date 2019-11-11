سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا ترحب بالدعوة الى إجراء إنتخابات جديدة فى بوليفيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:00 ص
كندا ترحب بالدعوة الى إجراء إنتخابات جديدة فى بوليفيا كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية
أوتاوا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الحكومة الكندية، عن ترحيبها بدعوة بعثة مراقبة الانتخابات لمنظمة الدول الأمريكية لإجراء انتخابات جديدة فى بوليفيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ، الأحد ، " تظهر نتائج التدقيق فى بعثة منظمة الدول الأمريكية أوجه قصور خطيرة فى سير عملية التصويت والمحاسبة فى 20 أكتوبر 2019 ، ومن الواضح أن إرادة الشعب البوليفى والعملية الديمقراطية لم تحترم ، وتدعو كندا أيضا إلى تجديد سلطة هيئة انتخابية بوليفية مستقلة ونزيهة لإجراء هذه العملية ، لكى تتم مراقبتها من قبل بعثة مراقبة دولية قوية بقيادة منظمة الدول الأمريكية".

وأكدت الوزيرة أنه من الضرورى أن تمارس جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية فى بوليفيا ضبط النفس وتجنب العنف والمواجهة.

وأشادت كندا بالعمل الذى قامت به بعثة التدقيق التابعة لمنظمة الدول الأمريكية فى ضمان عملية عادلة وشفافة، وأعلن الرئيس البوليفى إيفو موراليس، الأحد، استقالته من منصبه، فى أعقاب مطالبته من قبل الجيش بترك منصبه حفاظا على استقرار البلاد.

 


أخبار بوليفيا

أخبار كندا

كندا

انتخابات جديدة

بوليفيا

استقالة الرئيس البوليفى إيفو موراليس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موراليس يعلن عقد انتخابات جديدة فى بوليفيا بعد تقرير منظمة الدول الأمريكية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:48 م

جيش بوليفيا يطالب الرئيس إيفو موراليس بالاستقالة لضمان استقرار البلاد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:35 م

رئيس بوليفيا: تقدمت بالاستقالة حتى لا يتعرض إخواننا لتهديدات.. وكفاحنا لم ينته

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:54 م

استقالة رئيس بوليفيا من منصبه بعد ضغوط من القوات المسلحة والشرطة الوطنية.. موراليس استمع لنصائح رفاقه والكنيسة لوضع حل نهائى للأزمة عبر تنحيه.. وهل سيفوز مرشح المعارضة السابق ميسا فى الانتخابات الجديدة؟

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:26 ص

صور.. احتفالات فى بوليفيا بعد إعلان الرئيس موراليس استقالته

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة