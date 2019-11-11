كندا ترحب بالدعوة الى إجراء إنتخابات جديدة فى بوليفيا

أوتاوا /أ ش أ/

أعربت الحكومة الكندية، عن ترحيبها بدعوة بعثة مراقبة الانتخابات لمنظمة الدول الأمريكية لإجراء انتخابات جديدة فى بوليفيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ، الأحد ، " تظهر نتائج التدقيق فى بعثة منظمة الدول الأمريكية أوجه قصور خطيرة فى سير عملية التصويت والمحاسبة فى 20 أكتوبر 2019 ، ومن الواضح أن إرادة الشعب البوليفى والعملية الديمقراطية لم تحترم ، وتدعو كندا أيضا إلى تجديد سلطة هيئة انتخابية بوليفية مستقلة ونزيهة لإجراء هذه العملية ، لكى تتم مراقبتها من قبل بعثة مراقبة دولية قوية بقيادة منظمة الدول الأمريكية".

وأكدت الوزيرة أنه من الضرورى أن تمارس جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية فى بوليفيا ضبط النفس وتجنب العنف والمواجهة.

وأشادت كندا بالعمل الذى قامت به بعثة التدقيق التابعة لمنظمة الدول الأمريكية فى ضمان عملية عادلة وشفافة، وأعلن الرئيس البوليفى إيفو موراليس، الأحد، استقالته من منصبه، فى أعقاب مطالبته من قبل الجيش بترك منصبه حفاظا على استقرار البلاد.