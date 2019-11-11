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"كل سنة وأنت طيب.. مراتك رانيا".. لافتة رومانسية بشوارع سوهاج (فيديو)

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:12 م
"كل سنة وأنت طيب.. مراتك رانيا".. لافتة رومانسية بشوارع سوهاج (فيديو) اللافتة
سوهاج محمود مقبول

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على طريقة الفنان هانى سلامة في فيلم السلم والثعبان والذى تم إنتاجه عام 2001 عندما أراد الإرتباط بها كتب بوستر كبير شمل ثلاثة كلما أسف .. بحبك .. تتجوزينى، حيث أثارت زوجه من محافظة سوهاج تدعى مدام رانيا جدلا كبيرا عقب قيامها بوضع لافته كبيرة بعرض شارع شريف دائرة قسم ثان سوهاج تقول فيها لزوجها كل سنة وأنت طيب، الأمر الذى جعل الجميع يسأل من هى مدام رانيا ومن هو زوجها.

 

وكتبت مدام رانيا على اللافتة: "إستثنائى الوحيد ألجا إليك دائما في فرحة وحزنى، ولا أعرف السبب ولكن أشعر أنك راحتى وإستثنائى في كل شيء، لا تشملك قوانين لك قانون الخاص بك إستثنائى الرائع أنت ولا شيء يضاهيك أنت صدفتى الجميلة.. كل سنة وأنت طيب.. مراتك رانيا".

 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

شارع 15

عيد الحب

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