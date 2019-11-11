كازاخستان: الجولة القادمة لمحادثات أستانا قد تُعقد فى أواخر نوفمبر الجارى

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أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية ، أيبيك صمدياروف، اليوم الاثنين، أن بلاده تتوقع عقد الاجتماع التالى حول سوريا بـ"صيغة أستانا" فى نور سلطان أواخر نوفمبر الجارى، أو أوائل ديسمبر القادم.

وقال صمدياروف، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لم نتلق بعد مذكرة رسمية من الدول الضامنة بشأن الجولة المقبلة لصيغة "أستانا"، ولكن نتوقع عقد الجولة التالية فى أواخر نوفمبر - أوائل ديسمبر من هذا العام".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، فى وقت سابق، أن العمل جار لتحديد موعد اللقاء القادم بصيغة "أستانا" حول سوريا فى عاصمة كازاخستان نور سلطان.

يُذكر أن، ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، جينادى جاتيلوف ، قد صرح أيضا بأن مسار "أستانا" للتسوية السورية أثبت أهميته ولقاءات نور سلطان ستتواصل بالتوازى مع عمل اللجنة الدستورية السورية.

يُشار إلى أن، الجولة الـ13 من محادثات "أستانا" عُقدت بالعاصمة الكازاخية فى مطلع أغسطس الماضى، حيث أكد البيان الختامى على تخفيض التصعيد فى إدلب والحل السياسى للأزمة السورية .