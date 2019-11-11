قبرص: تركيا لا تبدو مستعدة لحضور اجتماع خماسى فى ديسمبر المقبل

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قال مصدر قبرصى، اليوم الإثنين، إن تركيا لا تبدو مستعدة لحضور اجتماع خماسى الأطراف حول قبرص فى ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية نقلا عن المصدر، الذى لم يكشف عن هويته، أن تركيا لمحت لحضور الاجتماع خماسى الأطراف فى فترة ما بعد الانتخابات التى من المقرر أن تتم فى الجزء الذى تحتله تركيا من قبرص فى أبريل المقبل.

وأعربت أنقرة، عن هذا الموقف من خلال قنوات دبلوماسية مع أطراف أخرى، وأن وزير الخارجية التركى مولود جاويش أغلو، أدلى بذات التصريحات فى الأسبوع الماضى أثناء اجتماعه مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس فى جنيف.

يذكر أن، الهدف المبدئى هو أن يعقد بعد الاجتماع الثلاثى غير الرسمى مع الأمين العام للأمم المتحدة، اجتماع خماسى مع الأطراف الضامنة - تركيا واليونان والمملكة المتحدة، إلا أن ذلك لن يحدث بحسب المصدر، وأنه سيتم تأجيله إلى وقت لاحق.

وتم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالى للجزيرة، وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التى تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضى جمهورية قبرص وسيادتها كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى تحقيق نتائج حتى الآن.

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات، فى صيف عام 2017 فى منتجع كران مونتانا السويسرى، وانتهت دون التوصل إلى حل.