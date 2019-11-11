فين هيومان رايتس.. لحظة حصول سجين على درجة الدكتوراة من خلف الأسوار ..فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو اهتمام وزارة الداخلية بالسجناء وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم من خلال أماكن الإعاشة ومنظومة الأكل وأماكن التريض وتطوير مستشفيات السجون.

ويبرز الفيديو لحظة حصول سجين على درجة الدكتوراه من خلف أسوار السجون.

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.

وشهدت السجون المصرية مؤخراً تطورا كبيرا، سواء في المباني وأماكن التريض والمستشفيات أو في أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين.