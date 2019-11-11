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فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه
كتبت هند عادل

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التهاب السحايا الجرثومى خطير جدا وقد يكون قاتلاً، الموت يمكن أن يحدث فى أقل من بضع ساعات، معظم الناس يتعافون من التهاب السحايا ومع ذلك ، فإن الإعاقات الدائمة مثل تلف الدماغ ، وفقدان السمع، وصعوبات التعلم يمكن أن تنجم عن العدوى وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

وخلال الفيديو جراف التالى تعرف على عوامل خطر الإصابة بالالتهاب السحائى الجرثومى وهى:

 

. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومى

. بعض الحالات الطبية تزيد من خطر الإصابة بالمرض

. السفر للخارج يزيد من خطر الإصابة بمرض المكورات السحائية

- انتقال الجراثيم التى تسبب التهاب السحايا الجرثومى من خلال الطعام

. الاختلاط مع أشخاص حاملين للمرض

. أعراض التهاب السحايا ظهور مفاجئ للحمى وصداع الرأس وتصلب الرقبة

 

للوقاية من الإصابة بالالتهاب السحائى عليك الاهتمام بالتالى

1-   الاهتمام بالنظافة الشخصية

2-   غسيل اليدين دائما تجنبا لانتشار الجراثيم

3-     تناول الأطعمة الصحية كالخضروات والفواكه لتقوية الجهاز المناعى

4-   ممارسة الرياضة بشكل دائم

5-   عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير

6-   ضرورة أخذ التطعيمات المضادة للالتهاب السحائى


الالتهاب السحائى

التهاب السحايا

امراض خطيرة

اليوم السابع بلس

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