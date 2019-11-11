فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

التهاب السحايا الجرثومى خطير جدا وقد يكون قاتلاً، الموت يمكن أن يحدث فى أقل من بضع ساعات، معظم الناس يتعافون من التهاب السحايا ومع ذلك ، فإن الإعاقات الدائمة مثل تلف الدماغ ، وفقدان السمع، وصعوبات التعلم يمكن أن تنجم عن العدوى وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.
وخلال الفيديو جراف التالى تعرف على عوامل خطر الإصابة بالالتهاب السحائى الجرثومى وهى:
. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومى
. بعض الحالات الطبية تزيد من خطر الإصابة بالمرض
. السفر للخارج يزيد من خطر الإصابة بمرض المكورات السحائية
- انتقال الجراثيم التى تسبب التهاب السحايا الجرثومى من خلال الطعام
. الاختلاط مع أشخاص حاملين للمرض
. أعراض التهاب السحايا ظهور مفاجئ للحمى وصداع الرأس وتصلب الرقبة
للوقاية من الإصابة بالالتهاب السحائى عليك الاهتمام بالتالى
1- الاهتمام بالنظافة الشخصية
2- غسيل اليدين دائما تجنبا لانتشار الجراثيم
3- تناول الأطعمة الصحية كالخضروات والفواكه لتقوية الجهاز المناعى
4- ممارسة الرياضة بشكل دائم
5- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير
6- ضرورة أخذ التطعيمات المضادة للالتهاب السحائى
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