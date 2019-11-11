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فيديو.. مساعد وزير الداخلية: نعظم حقوق الإنسان رغم مواجهة الاٍرهاب

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:11 م
فيديو.. مساعد وزير الداخلية: نعظم حقوق الإنسان رغم مواجهة الاٍرهاب منتجات السجون
كتب محمود عبد الراضى

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قال اللواء هشام يحيى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أصبحت حقوق الإنسان قضية عالمية، ويقاس تقدم المجتمعات باحترام حقوق الإنسان، ومن ثم جاء قرار انشاء حقوق الإنسان بالداخلية لنشر الوعى، والتفاعل مع الجماهير.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى كلمة له، بالمنتدى الثالث للسجون المنعقد بسجون طرة: "عملنا على الاستجابة لأهالى بعض السجناء ونقلهم بالقرب من محل إقامتهم لراحة ذويهم، وسمحنا لمنظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون للوقوف على كيفية التعامل مع النزلاء، وبالرغم من مواجهتنا للإرهاب والجريمة إلا أننا نعظم حقوق الإنسان بالداخلية ".

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عددًا من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.

وشهدت السجون المصرية مؤخرًا تطور كبير، سواء فى المبانى وأماكن التريض والمستشفيات أو فى أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.


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