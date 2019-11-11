فيديو.. فيلم تسجيلى يبرز أوضاع النزلاء فى السجون بمصر

عرضت وزارة الداخلية فيلم عن السجون تناول اوضاع السجناء فى مصر وكيفية تأهيلهم وتعليمهم حرف، وتطوير المستشفيات وغرف الوعظ الدينى .

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عددًا من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.

وشهدت السجون المصرية مؤخرًا تطور كبير، سواء فى المبانى وأماكن التريض والمستشفيات أو فى أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.