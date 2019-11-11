فيديو.. شاهد الحركة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين

كتبت هدى أبو بكر

شهد كوبرى اكتوبر، حالة من التكدس المرورى للسيارات، فى اتجاه القادم من المهندسين إلى مدينة نصر، وشهد الكوبرى تحديدا فى الجزء من مطلع المهندسين وحتى رمسيس كثافات مرتفعة للسيارات تسببت فى حالة زحام، وتزداد الكثافات أعلى ميدان التحرير، فيما تقل عقب منزل الكوبرى المؤدى إلى رمسيس وحتى نهاية الكوبرى فى مدينة نصر.

بينما شهد الاتجاه المقابل المتجه إلى المهندسين سيولة مرورية ، وخاصة من منطقة غمرة وحتى المهندسين والدقى.

وفى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر، شهد الكوبرى حالة من الانسياب المرورى، أمام المتجه من مدينة نصر، إلى المهندسين، وبمنطقة وسط البلد، وشهد الاتجاه المقابل أيضا حالة من السيولة المرورية.

فيما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.