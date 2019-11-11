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فيديو.. سيولة مرورية بشارع التسعين بالتجمع الخامس من الاتجاهين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:14 م
فيديو.. سيولة مرورية بشارع التسعين بالتجمع الخامس من الاتجاهين شارع التسعين
كتبت أمنية الموجى

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شهد شارع التسعين، اليوم الاثنين، سيولة مرورية، أمام القادم من محور المشير طنطاوى متجها إلى التجمع الخامس والعكس، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضى بالشارع، الأمر الذى لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

من جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج التجمع، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات بالمحاور الرئيسية.


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