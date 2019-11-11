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فيديو.. خالد أبو بكر يهاجم وزيرة الصحة.. ويؤكد: تخسر كثيرًا بسبب مكتبها الإعلامى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:02 م
فيديو.. خالد أبو بكر يهاجم وزيرة الصحة.. ويؤكد: تخسر كثيرًا بسبب مكتبها الإعلامى خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى

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هاجم خالد أبو بكر، عبر برنامجه "الحياة اليوم"، وزيرة الصحة، بعد موقف الوزارة الغاضب من عرض البرنامج تقريرًا يرصد معاناة أهالى قرية الزوامل بمحافظة الشرقية من توقف أعمال الإنشائية منذ 2004.
 
وقال "أبو بكر": "مذهول مما حدث، ومن تصرف الوزارة بعد عرضنا الأسبوع الماضى مشكلة مستشفى الزوامل بالشرقية، لا يوجد رد وهناك تذمر من الوزارة حتى الآن".
 
وواصل: "دا أنا مش هاطالب بإقالة المتحدث الرسمى للوزارة فقط، بل أطالب بإقالة الوزيرة نفسها د احقى.. لازم ترد علينا، فرئيس الدولة طالب بالحديث عن القصور، وبقالنا أسبوع نناشد الصحة بالرد على هذا الكلام".
 
وشدد على ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين والرد عليها، مضيفًا :"لكن للأسف وزيرة الصحة لم تهتم بهذا الأمر، ويبدو أن وزيرة الصحة تخسر كثيرًا بسبب مكتبها الإعلامى".
 
وعرض البرنامج تقريرًا يرصد معاناة أهالى قرية الزوامل بمحافظة الشرقية من توقف الأعمال الإنشائية منذ عام 2004، مطالبين باستكمال أعمال البناء وتطوير المستشفى.

خالد ابو بكر

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الشرقيه

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