فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

تبدأ شركة أرامكو السعودية السبت المقبل، فى طرح أسهم للاكتتاب العام ، وهو الطرح التاريخى الأول لشركة بترول تعد الأكبر فى العالم، وذلك بعد قرابة أربع سنوات من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن الفكرة للمرة الأولى.
وفيما يلي المحطات الرئيسية في مسار أرامكو إلى تداول أسهمها في البورصة:
6 يناير 2016
الأمير محمد بن سلمان أعلن اهتمامه ببيع قطاعات من أرامكو لمستثمرين
30مارس 2017
أرامكو عينت رسميا بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.إس.بي.سي مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأسهمها
19 أبريل 2017
الصين تسعى لتكون مستثمرا رئيسيا في الطرح الأولي
2 مايو 2017
محمد بن سلمان يعلن أن طرح أسهم أرامكو لن يتجاوز خمسة في المئة
26 أكتوبر 2017
ولى العهد السعودي يعلن أن تقييم الشركة ربما يصل أكثر من تريليوني دولار
أول أبريل 2019
أرامكو تحقق أرباحا أساسية 224 مليار دولار في 2018
9أبريل 2019
أرامكو تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار وبلغ الإقبال عليها 100 مليار دولار
14 سبتمبر 2019
تعرض منشأتين تابعتين لأرامكو لهجوم تسبب في ارتفاع أسعار النفط ووقف ما يزيد على نصف إنتاجها
30 سبتمبر 2019
مؤسسة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية من A إلى A+ متعللة بزيادة التوترات في الخليج
3 نوفمبر 2019
أرامكو تعلن نيتها للطرح بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية
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