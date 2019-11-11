فوز عضو هيئة تدريس بجامعة كفر الشيخ بجائزة العام فى الكيمياء الخضراء

كفر الشيخ – محمد سليمان

حققت جامعة كفر الشيخ إنجاز جديد يعتبر الأول من نوعه من خلال فوز الدكتور سارة عبد الحميد مدرس طب النانو بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة بجائزة العام فى الكيمياء الخضراء، باختيار من لجنه تحكيم ممثلة من منظمه اليونسكو - منظمه الIUPAC و شركة فوساجرو الروسية .

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، تمثل الشهادة اعترافا بالدور العلمى والتكنولوجى الذى تقدمه جامعة كفر الشيخ، وهى جائزة رفيعة المستوى يتقدم لها باحثين على مستوى العالم بمشاريع بحثيه فى مجال الكيمياء الخضراء ويتم اختيار المشروعات الحاصلة على أعلى تقدير ويتم قبول فقط 5٪ من المشروعات المتقدمة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سعيد بتحقيق هذه الجائزة مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز المستحق كان وراءه عمل متميز قدم جهودًا مشكورة حتى تحقق له هذا الإنجاز بكل جدارة واستحقاق، مؤكدا أن الجائزة تأتى تشجيعاً للباحثين المتميزين وتقديرا لدورهم فى خدمة البحث العلمى بما يعود بالنفع على المجتمع.

وتعد سارة عبد الحميد أول عضو هيئه تدريس من الجامعة تحصل عليها وتتمثل الجائزة فى صوره تمويل المقترح البحثى المختار على مدار عام من بدء المشروع، وتم تكريم الباحثة بمقر اليونسكو فى باريس بحضور ممثلى اليونسكو –ايوباك - رئيس مجلس إداره شركه فوساجرو والمكتب الثقافى المصرى فى فرنسا .

وثمنت الجهة العالمية المانحة للشهادة جهود الباحثة وقيمة البحث واعتبرته إنجاز مستحقا ويعبر عن الجهد المبذول من قبل الباحثة، وعبرت الدكتور ساره عبد الحميد عن سعادتها بهذا الإنجاز وقدمت الشكر للأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة على جهده ودعمه المستمر فى نجاحات الجامعة المتواصلة .