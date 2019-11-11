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فودافون تشارك بالقمة الاقتصادية.. صناعة المحمول من أهم قطاعات التحول الرقمى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:27 م
فودافون تشارك بالقمة الاقتصادية.. صناعة المحمول من أهم قطاعات التحول الرقمى المهندس ايمن عصام
كتبت: هبة السيد

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يشارك المهندس أيمن عصام ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بـ"فودافون" مصر فى جلسة "التحول الرقمى" بـ"قمة مصر الإقتصادية الأولى"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص.

وعلق عصام ،  عن مشاركته بالقمة  فى تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا: " قطاع الإتصالات فى مصر وصناعة المحمول من أهم القطاعات المساهمة فى تحقيق منظومة التحول الرقمى فى مصر ، إنعقاد هذه القمة وخلق حوار منظم حول دور تكنولوجيا المحمول فى التحول الرقمى يساعد على توضيح الرؤى والتحديات ومن شأنه أن يساهم فى  التوصل لورقة عمل هامة عن التشريعات داعمة للتحول الرقمى فى قطاع الاتصالات وكافة قطاعات الدولة".

وتناقش القمة مستقبل مصر بعد خطة النتهاء الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، وبحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري على مستوى قطاعات البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

و تبدأ القمة بجلسة افتتاحية يحضرها كل من د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود. محمد معيط وزير المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك cib 

ويستهل الجلسة الافتتاحية الخبير الاقتصادي الكبير د. هاني سرى الدين الرئيس الشرفي للقمة بكلمة يتناول فيها كيفية وضع خارطة طريق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادي وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

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المهندس أيمن عصام 

 

 


فودافون

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المهندس ايمن عصام

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