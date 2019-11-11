سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: الإجماع العربى أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:39 م
فلسطين: الإجماع العربى أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الإجماع العربى أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام.
 
ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان، اليوم الإثنين، أن "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وحليفه بالبيت الأبيض للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين، وتهميش القضية الفلسطينية متواصلة، عبر البحث عن أبواب هروب وطرق التفافية بعيداً عن جوهر الصراع فى المنطقة ومسار الحل السياسى التفاوضى للصراع، تارةً عبر هاجس (العدو الخارجى)، وأخرى عبر محاولات إعادة ترتيب الأولويات، كما جاءت فى مبادرة السلام العربية".
 
وأكدت، أن "الموقف الفلسطينى بالتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب والأصدقاء فى العالم نجح فى التصدى لهذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية، وعزز من الجبهة الدولية الرافضة للتغول الأمريكى الإسرائيلى على القانون الدولى والشرعية الدولية ، والمطالبة بضرورة وأهمية حل القضية الفلسطينية كمدخل أساس لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما أن هذا الموقف الفلسطينى العربى المستند إلى صمود شعبنا وتمسكه بأرض ووطنه فضح التداعيات الخطيرة لتوجهات نتنياهو الاستعمارية لاستبدال القانون الدولى بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية".
 
وقالت الخارجية، "إن شعبنا الفلسطينى يدفع يومياً ثمناً باهظاً نتيجة سياسات وتوجهات نتنياهو القائمة على القوة والبلطجة والاستخفاف المستمر بالمجتمع الدولى وإرادة السلام الدولية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولى وقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدى الحازم للتمرد الأمريكى الإسرائيلى.
 
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال فى إسرائيل بنيامين نتنياهو، أكد أمس توجهاته الهادفة إلى تحقيق التطبيع مع عدد من الدول العربية، بعيداً عن حل القضية الفلسطينية، والإيحاء بحصول تقدم على هذا المسار بفضل سياستنا التى تدمج بين القوة والمصالح المشتركة حسب تعبيره، متفاخراً بقوة دولة الاحتلال كمرتكز أساس لسياستها الخارجية بعيداً عن القانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها.
 

الخارجيه الفلسطينيه

فلسطين

الاجماع العربى

المبادره العربيه للسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة