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فرز 50 % من الأصوات فى الانتخابات العامة بإسبانيا بدون أغلبية لليمين أو اليسار

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:00 ص
فرز 50 % من الأصوات فى الانتخابات العامة بإسبانيا بدون أغلبية لليمين أو اليسار انتخابات اسبانيا
مدريد (رويترز)

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أشارت محصلة أولية لنتائج الانتخابات العامة التى جرت فى إسبانيا ، الأحد ونشرتها وزارة الداخلية بعد فرز نحو خمسين فى المئة من الأصوات إلى أنه من غير المرجح فوز اليمين أو اليسار بأغلبية قاطعة.

وتقدم الحزب الاشتراكى بزعامة بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء بحصوله على 124 مقعدا فى المجلس الأدنى من البرلمان المؤلف من 350 مقعدا ولكن من المرجح على ما يبدو حدوث قدر أكبر من الجمود السياسى بعد تفرق الأصوات بين أحزاب التيار الرئيسى والأحزاب الصغيرة، وجاء فى المركز الثانى الحزب الشعبى المحافظ وحصل على 87 مقعدا.

وحصل حزب فوكس اليمينى المتطرف على 49 مقعدا وظهر كثالث أكبر حزب حصل على أصوات فى قفزة كبيرة عن الانتخابات السابقة التى جرت فى أبريل نيسان والتى مثلت أول مرة يحصل فيها حزب يمينى متطرف على مقاعد فى إسبانيا خلال أكثر من 40 عاما، وأشارت النتائج الأولية إلى حصول حزب المواطنين (ثيودادانوس) الذى يمثل يمين الوسط على عشرة مقاعد .

 


الانتخابات العامة بإسبانيا

أخبار اسبانيا

برشلوة

كتالونيا

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