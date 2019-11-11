"فادى" رفض تراب الميرى وصدر الكرتون للخارج بمساعدة جهاز تنمية المشروعات

منة الله حمدى -محمد نبيل

فادى صلاح شاب في العقد الثالث من عمره، قرر الاعتماد على النفس ونفر من المثل العتيق القائل " إن فاتك الميرى اتمرغ في ترابه" لم يستسلم كما فعل الكثيرين ممن في عمره، بإمكانياته البسيطة نظرللمستقبل وتطلع لتحقيق حلمع وللعلا؛ فلم يجد سوى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كى يقف بجانبه فتوجه إليه على الفور وظل الجهاز يدعمه حتى وصل للتصدير للخارج .

وكان المشروع مصنع لإنتاج الكرتون بمدينة برج العرب، والذي بدأ بقرض صغير بفائدة بسيطة. في عام 2011 تعرض المصنع لضائقة مالية بسبب أحداث الثورة، فلجأ "فادى " إلى الجهاز للمرة الثانية لدعمه ماديا بقرض قدرة مليون جنيه، فعاد المصنع يعمل كما كان وأفضل.

يقول "فادى "لـ"اليوم السابع": أردت تطوير المصنع فلجأت للمرة الثالثة للجهاز بتخصيص قطعة أرض ببرج العرب مساحتها 10 آلاف متر مربع وقام الجهاز وقتها بإتمام كافة الأوراق المطلوبة من خلال شباك اليوم الواحد.

بعد ذلك كبرالمصنع واتسع ليستوعب ماكينات حديثة وعمالة كثيرة وأصبح للمصنع اسم معروف وثقة بين العملاء، مما حفزني علي اقتراض مبلغ مليون ونصف من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الرابعة كى اتوسع أكثر وأصدر منتجى للخارج.

ينصح فادى كافة الشباب للجوء إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا كان لديهم الفكرة وكافة المقومات لتنفيذها.

لمعرفة تفاصيل المشروع شاهد تقريرنا التالي