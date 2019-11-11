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عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:46 م
عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن ترامب
كتب- هاشم الفخرانى

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ارسل مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى عريضة ، بتوقعاتهم للرئيس دونالد ترامب  يعبرون فيها عن رفضهم لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض المقرر لها بعد غد الأربعاء.

العريضة
العريضة

 

وجاء فى العريضة ،أن عدوان الجيش التركى على شمال سوريا كان له عواقب وخيمة على الأمن القومي الأمريكي ، وأحدث انقسام عميق فى الناتو، وخلف كارثة إنسانية على الأرض.

 

التوقيعات
التوقيعات

 

وأكد أعضاء الكونجرس فى العريضة ، أن القوات التركية قتلت مدنيين وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وتسببت فى تهجير الآلاف من منازلهم .

 

جانب من العريضة
جانب من العريضة

 

 


واشنطن

الرئيس التركى

رجب طيب اردوغان

دونالد ترامب

اليوم السابع بلس

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