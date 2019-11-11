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عثمان الخشت: لا يوجد تدخل فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:40 م
عثمان الخشت: لا يوجد تدخل فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، كلية الإعلام بالجامعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بالاتحادات الطلابية، وكان فى استقباله الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام حيث رافقته فى الجولة على صناديق الاقتراع داخل كلية الإعلام.
 
وخلال الجولة، داعب الدكتور محمد عثمان الخشت عددا من الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى توجيه أسئلة لهم عن عملية الاقتراع للوقوف على أى معوقات وصعوبات تواجههم، فضلا عن سؤالهم عما إذا كان هناك توجيه لهم للتصويت لأشخاص بعينها.
 
وقال عثمان الخشت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على هامش الجولة، إن انتخابات الاتحادات الطلابية تتم بشفافية مطلقة ونزاهة تامة، موضحا أن عملية الانتخاب مفتوحة أمام المرشحين والناخبين.
 
 وأضاف الخشت، حذرنا من التأثير على رأى الطلاب، ويحق لكل طالب اختيار من يرغب وفى النهاية الجميع بمثابة أولادنا وأولاد مصر ومن يفوز يسعدنا فى النهاية.
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وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن انتخابات الاتحادات الطلابية، تدريب على الممارسة الديمقراطية والوعى السياسى، مؤكدا أن العملية الانتخابية تتم بنزاهة شديدة من خلال صناديق اقتراع شفافة، موضحا أن استمارة الانتخاب فى كلية الحقوق تختلف عن كلية الاعلام مما يدل على عدم وجود تدخل فوقى فى العملية الانتخابية  .
 
واستطرد أن انتخابات اتحاد الطلاب تتم فى هدوء وسط مشاركة كبيرة، لأن المشاركة القوية لا تعنى الكوشة والهيئة والعملية الانتخابية تتم فى جامعة القاهرة بمشاركة كبيرة وهادئة مثل المجتمعات المتقدمة، والانتخابات تتم بإرادة حرة دون تأثير على الناخبين.
 
 

 

 


محمد عثمان الخشت

جامعه القاهره

رئيس جامعة القاهرة

انتخابات اتحاد الطلاب

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