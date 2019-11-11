طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء يرصدون عبور كوكب عطارد للشمس

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف رصد طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء اليوم لظاهرة كونية نادرة وهى عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس وذلك من خلال المناظير الفلكية بالكلية، لافتا أن الظاهرة تبدأ فى تمام الساعة 2:35 ظهراً وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً، و لن تتكرر مرة أخرى إلا فى يوم 13 نوفمبر 2032.

واكد رئيس الجامعة فى بيان له أن الكلية قامت سابقا بتدريب الطلاب على رصد هلال شهر رمضان المبارك بمشاركة ممثلين من دار الإفتاء المصرية باستخدام أحدث التلسكوبات الفضائية عالية الدقة، والمزودة ببرامج لتوجيه أى جسم فضائى ، ورصده وتصويره من خلال شاشة تليفزيونية، وكاميرات مراقبة للرؤية بالعين المجردة فى نفس الوقت.

وتعد كلية الملاحة أول كلية مصرية وعربية متخصصة فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء .

جدير بالذكر أن متابعة الظاهرة تتم فقط باستخدام المناظير الفلكية العاكسة لصورة الشمس على شاشة مسطحة، ومن الخطورة النظر إلى الشمس مباشرة بالعين المجردة أثناء حدوثها.

على جانب آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، تنظيم الجامعة ملتقى توظيفى لطلاب الفرقة الرابعة وخريجى كليتى الألسن والآداب بأقسامها الإنجليزية والألمانية وذلك فى 21 نوفمبر الجارى بمقر كلية الآداب.

وأكد دكتور منصور فى بيان له أن الجامعة لا تدخر جهدا فى مساندة طلابها وتيسير كافة الأمور اللازمة لهم من اجل إيجاد فرص عمل مناسبة، وأنه من الضرورى أن يكون هناك تضافر لجهود المؤسسات المختلفة لتخفيض نسب البطالة.

وأوضح أن هذا اليوم سيكون فرصة جيدة للطلاب والخريجين فيما يتعلق بمستقبلهم الوظيفي، حيث سيتم إجراء عدد من المقابلات الشخصية معهم من مندوبى إحدى شركات الاتصالات فى إطار الفرص الوظيفية المتاحة بالشركة.