سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وتنظيم ملتقى توظيفى لخريجى كليتى الألسن والآداب

طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء يرصدون عبور كوكب عطارد للشمس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:27 م
طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء يرصدون عبور كوكب عطارد للشمس الطلاب
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف رصد طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء اليوم لظاهرة كونية نادرة وهى عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس وذلك من خلال المناظير الفلكية بالكلية، لافتا أن الظاهرة تبدأ فى تمام الساعة 2:35 ظهراً وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً، و لن تتكرر  مرة أخرى إلا فى يوم 13 نوفمبر 2032.

واكد رئيس الجامعة فى بيان له أن الكلية قامت سابقا بتدريب الطلاب على رصد هلال شهر رمضان المبارك بمشاركة ممثلين من دار الإفتاء المصرية باستخدام أحدث التلسكوبات الفضائية عالية الدقة، والمزودة ببرامج لتوجيه أى جسم فضائى ، ورصده وتصويره من خلال شاشة تليفزيونية، وكاميرات مراقبة للرؤية بالعين المجردة فى نفس الوقت.

وتعد كلية الملاحة أول كلية مصرية وعربية متخصصة فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء .

جدير بالذكر أن متابعة الظاهرة تتم فقط باستخدام المناظير الفلكية العاكسة لصورة الشمس على شاشة مسطحة، ومن الخطورة النظر إلى الشمس مباشرة بالعين المجردة أثناء حدوثها.

على جانب آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، تنظيم الجامعة ملتقى توظيفى لطلاب الفرقة الرابعة وخريجى كليتى الألسن والآداب بأقسامها الإنجليزية والألمانية وذلك فى 21 نوفمبر الجارى بمقر كلية الآداب.

وأكد دكتور منصور فى بيان له  أن الجامعة لا تدخر جهدا فى مساندة طلابها وتيسير كافة الأمور اللازمة لهم من اجل إيجاد فرص عمل مناسبة، وأنه من الضرورى أن يكون هناك تضافر لجهود المؤسسات المختلفة لتخفيض نسب البطالة.

وأوضح أن هذا اليوم سيكون فرصة جيدة للطلاب والخريجين فيما يتعلق بمستقبلهم الوظيفي، حيث سيتم إجراء عدد من المقابلات الشخصية معهم من مندوبى إحدى شركات الاتصالات فى إطار الفرص الوظيفية المتاحة بالشركة.

 

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

علوم الفضاء

حركة الكواكب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة