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طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:00 ص
طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك كيف تزيد هرمون السعادة بالجسم
كتبت إيناس البنا

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يعتبر هرمون الدوبامين المسؤول الرئيسي للعديد من وظائف الدماغ والجسم ، لذا فأن التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تساعد في زيادة مستوياته أو انخفاضها.

الدوبامين هو هرمون وناقل عصبي، ويشارك في الذاكرة والانتباه وتنظيم حركات الجسم، كما أنه يولد شعوراً بالسعادة ويجعلك متحمساً كما ينظم سلوكك.

يعزز زيادة مستوى الدوبامين التفكير الإبداعي وتحسين القدرة على التذكر ، بينما يرتبط المستوى الأدنى من الدوبامين وفقا لتقرير موقع " healthline" بانخفاض الحافز والإثارة الأقل.

كيفية زيادة مستوى الدوبامين بالجسم
 

تجنب الدهون المشبعة
 

يمكن أن تعطل الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة وزيت جوز الهند عمل الدوبامين في المخ، مما قد يسبب التهاب بالجسم الذى يغير مستوى الدوبامين مما يؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.

التأمل يعزز صحة الدماغ
 

التأمل لمدة ساعة واحدة يمكن أن يزيد من مستويات الدوبامين في الجسم، لأن التأمل يرفع من المزاج ويعزز السعادة لفترة طويلة.

التمرين

يرفع التمرين المزاج ويعزز مستويات الإندورفين في الجسم، فعندما تشعر بالسعادة بعد التمرين يكون السبب زيادة مستويات الدوبامين، وقد تفيدك تمارين مثل اليوجا .

 

زيادة كمية البروتين

تساعد الأحماض الأمينية على زيادة مستويات الدوبامين، وتعتبر البروتينات مهمة بالنسبة لـ "نظام الدوبامين" بالجسم، حيث يستفيد الجسم من الأحماض الأمينية في البروتين لإنتاج هرمون الدوبامين، لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض وفول الصويا ومنتجات الألبان.

الحصول على قسط كاف من النوم:
 

عندما يتم إطلاق الدوبامين في الجسم ، فإنه يجعلك في حالة تأهب،  فإذا كنت تجبر نفسك على البقاء مستيقظًا طوال الليل ، فسوف يتأثر مستوى الدوبامين بشكل خطير في اليوم التالي.

 


هرمون الدوبامين

هرمون السعادة

تحسين المزاج

الذاكرة

اليوم السابع بلس

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