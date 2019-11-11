"طرق دبى" تطرح الرمز (U) من اللوحات المميزة للمركبات

وكالات الأنباء

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، للمرة الأولى ، إطلاق الرمز (U) للوحات السيارات، التي تحمل أرقاماً مميزة ثلاثية ورباعية وخماسية، وذلك عبر بيعها من خلال الموقع الإلكتروني rta.ae، ومراكز إسعاد المتعاملين، ومزودي الخدمة. حيث يبدأ طرح هذه الأرقام المميّزة صباح يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري.

وأوضح جمال السادة، مدير إدارة ترخيص السيارات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن المؤسسة تحرص بشكل مستمر على طرح فئات جديدة تأتي بناء على الترتيب الأبجدي وتتماشى أيضاً ومتطلبات الجمهور، لذلك فقد تقرر طرح الفئة الجديدة (U) في 17 نوفمبر الجاري بأرقام لوحات مميزة وإتاحة فرصة شرائها لراغبي اقتناء لوحات المركبات مباشرة من القنوات المذكورة.

وأضاف السادة أنه يتم شراء أرقام لوحات الفئة (U) بطريقة مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني rta.ae ومراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة في عموم إمارة دبي مثل: تسجيل، إينوك، تمام، كويك، شامل، إلى جانب وكالات السيارات التي لديها خدمة تسجيل المركبات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة ببيع هذه الأرقام لتقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني لمركز الاتصال 8009090.