سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طالبات المدينة الجامعية بالقاهرة يطالبن بتغيير المناشر.. والخشت: موافق

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:09 م
طالبات المدينة الجامعية بالقاهرة يطالبن بتغيير المناشر.. والخشت: موافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مع عدد من الطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بميدان الجيزة والتابعة لجامعة القاهرة عقب أداء صلاة الغائب على الطالبة لمياء السيد التى توفيت أمس عقب سقوطها من الشرفة بالمدينة.
 
وطالب الطالبات الخشت بتغيير المناشر داخل المدينة الجامعية، واستمع لهم رئيس جامعة القاهرة ووعد بالاستجابة لجميع مطالبهم وتنفيذها اليوم، موجها مدير المدينة الجامعية بتنفيذ كافة المطالب قائلا: "طلباتكم أوامر وهاتوا ورقة بيضاء أوقع عليها والتنفيذ بالأمر المباشر".
 
وأدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، صلاة الغائب على الطالبة لمياء محمد السيد ، وذلك فى ساحة مدينة الطالبات بالجيزة.
 
وشارك فى صلاة الغائب عدد من قيادات الجامعة ومنهم الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ، والدكتور محمد سامى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وحسن سعدة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة. 
 
وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.
 
وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

 


جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت

رئيس جامعة القاهرة

مدينة الطالبات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة