طالبات المدينة الجامعية بالقاهرة يطالبن بتغيير المناشر.. والخشت: موافق

تحدث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مع عدد من الطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بميدان الجيزة والتابعة لجامعة القاهرة عقب أداء صلاة الغائب على الطالبة لمياء السيد التى توفيت أمس عقب سقوطها من الشرفة بالمدينة.

وطالب الطالبات الخشت بتغيير المناشر داخل المدينة الجامعية، واستمع لهم رئيس جامعة القاهرة ووعد بالاستجابة لجميع مطالبهم وتنفيذها اليوم، موجها مدير المدينة الجامعية بتنفيذ كافة المطالب قائلا: "طلباتكم أوامر وهاتوا ورقة بيضاء أوقع عليها والتنفيذ بالأمر المباشر".

وأدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، صلاة الغائب على الطالبة لمياء محمد السيد ، وذلك فى ساحة مدينة الطالبات بالجيزة.

وشارك فى صلاة الغائب عدد من قيادات الجامعة ومنهم الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ، والدكتور محمد سامى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وحسن سعدة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة.

وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.