ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وتحرير 900 مخالفة مرورية بقنا

كتب فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة، فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارآ يفيد بشن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز قنا بقطاع الشمال والجنوب ، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق آلى، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد روسي بقصد الدفاع ، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.

كما تم تحرير 900 مخالفة مرورية، خلال الحملات التى شنتها إدارة مرور قنا على الميادين العامة، والشوارع الرئيسية بمختلف أنجاء المحافظة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.