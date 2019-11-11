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ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وتحرير 900 مخالفة مرورية بقنا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:33 م
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وتحرير 900 مخالفة مرورية بقنا حملة أمنية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة، فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارآ يفيد بشن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز قنا بقطاع الشمال والجنوب ، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق آلى، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد روسي  بقصد الدفاع ، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.

كما تم تحرير 900 مخالفة مرورية، خلال الحملات التى شنتها إدارة مرور قنا على الميادين العامة، والشوارع الرئيسية بمختلف أنجاء المحافظة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع،  وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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