ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل فى شبين القناطر

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 5 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنزل بقرية طحا نوب التابعه لمدينة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية ، إخطاراً من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر داخل أحد المنازل للتنقيب عن الآثار بناحية قرية طحانوب - دائرة المركز.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز. حيث أمكن ضبط كل من "هـ. م. س" 49 ربة منزل ومقيمة قرية طحانوب دائرة المركز، و"م.ج.ح" 32 سنة، عامل، و "ع.ح.س"،32 سنة، عامل ومقيم المرتعين كفر الشيخ، و" س.ن"،31 سنه،عامل ،ومقيم القاهره، و "ا.م.ع"، 32 سنة، عامل، ومقيم الوراق، جيزه .

حال قيامهم بالحفر داخل منزل الأولى بالعنوان المشار إليه للتنقيب عن الآثار، وبمعاينة مكان الواقعه تبين وجود حفره مساحتها متر × متر وعمق 5 متر تقريباً، وتم ضبط أدوات الحفر عباره عن "بستله بلاستيك، حبل طويل ، جردل بلاستيك ، كوريك ، أزمه ، فأس" .

بمواجهة الأولى "مالكة المنزل"، أقرت بإرتكاب الواقعه وقيامها باستئجار المتهمين المضبوطين رفقتها للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوالها .

تم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وتعيين الحراسه اللازمة على مكان الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10148 إدارى مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2019م ،وتولت النيابة العامة التحقيق.