سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4924 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:01 ص
ضبط 4924 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4924 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و1559 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 66 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 23 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 54 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة