ضبط 4924 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4924 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و1559 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 66 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 23 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 54 دراجة بخارية وسيارة.