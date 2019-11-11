ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عاطلين بمطروح

كتب محمود عبد الراضى ــ إيهاب المهندس

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش.

كانت معلومات قد رصدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة فى كمين أُعد لهما وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.