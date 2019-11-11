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ضبط مسجل خطر بحوزته نصف كيلو حشيش بسوهاج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:05 م
ضبط مسجل خطر بحوزته نصف كيلو حشيش بسوهاج حشيش - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج أثناء قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى فى أعمال تجارة المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، متخذا من دائرة المركز مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام مسجل شقى خطر بممارسة أعمال تجارة المخدرات .

بعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنهما، متلبسين بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع  رئيس منطقة وسط الصعيد ،والمقدم أحمد المشنب،رئيس فرع سوهاج وذلك بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز جزيرة شندويل.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تمت مداهمة مسكن المتحرى عنه أشرف . ح . ع . ف عاطل، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل ومسجل شقى خطر تجارة مواد مخدرة فئة ب، وبحوزته كمية كبيرة من قطع الحشيش المخدر تزن حوالى نصف كيلو تقريبا وميزان حساس وسكين ملوث نصله بمادة الحشيش ودراجة بخارية بدون لوحات وهاتف محمول ومبلغ مالى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول، للاتصال بعملائه والدراجة البخارية للتنقل بدائرة المركز، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


سوهاج

مكافحة المخدرات ـ امن سوهاج

مركز سوهاج

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