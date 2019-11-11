كتب ـ عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

نجح رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن ، فى ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين والتجارة ،مفادة ضبط "ا. ا" 39 سنة، المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن دائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل علي مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على" 1.250 طن مكرونة، 360 كيلو زيت طعام، 600 كيلو شعرية، 250 كيلو أرز، 147 كيلو شطة، 100 كيلو عدس"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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