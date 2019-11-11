ضبط عاطل بحوزته 4 فرش حشيش وبندقية آلية بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بحيازة 4 فرش من مخدر الحشيش ، وبندقية آلية و5 طلقات بإمبابة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 4 فرش حشيش، وبندقية آلية، و5 طلقات، ومبلغ 500 جنيه.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.