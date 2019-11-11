ضبط صاحب مصنع بحوزته 11 طن عسل نحل مجهول المصدر بالسلام

نجح رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 11 طن عسل نحل مجهول المصدر داخل مصنع بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة التموين، مفادة تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة ، من ضبط "ا. س"، 27 سنة، صاحب مصنع عسل نحل بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية ( عسل نحل ، سكر ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، داخل المصنع على" 11.130 طن عسل نحل ، 1 طن سكر" ، وجميعها مجهولة المصدر وغير متحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .