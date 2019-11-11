سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط خفير خصوصى ونجله لاتهامهما بسرقة المواد البترولية من خط بالإسماعيلية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:49 ص
ضبط خفير خصوصى ونجله لاتهامهما بسرقة المواد البترولية من خط بالإسماعيلية مواد بترولية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ــ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط خفير خصوصى ونجله لاتهامهما بسرقة مواد بترولية من خط المكثفات التابع لشركة أنابيب البترول.

 

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية قد أكدت قيام خفير خصوصى بشركة أنابيب البترول، ونجله بسرقة مواد بترولية "بنزين – سولار" من خط المكثفات التابع لشركة أنابيب البترول القادم من السويس إتجاه دمياط أسفل محور 30 يونيو بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى بجوار خط المكثفات وبحوزته "خرطوم بطول 25 مترا مثبت به من الطرفين محبسين بخط المكثفات" وبمواجهته أقر بقيامه بالاشتراك مع والده بسرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه باستخدام الخرطوم المضبوط بحوزته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم سرقة المواد البترولية.


سرقة مواد بتوليه

امن الاسماعيليه

خطوط الغاز

وزاره الداخليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة