ضبط خفير خصوصى ونجله لاتهامهما بسرقة المواد البترولية من خط بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى ــ إيهاب المهندس

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط خفير خصوصى ونجله لاتهامهما بسرقة مواد بترولية من خط المكثفات التابع لشركة أنابيب البترول.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية قد أكدت قيام خفير خصوصى بشركة أنابيب البترول، ونجله بسرقة مواد بترولية "بنزين – سولار" من خط المكثفات التابع لشركة أنابيب البترول القادم من السويس إتجاه دمياط أسفل محور 30 يونيو بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى بجوار خط المكثفات وبحوزته "خرطوم بطول 25 مترا مثبت به من الطرفين محبسين بخط المكثفات" وبمواجهته أقر بقيامه بالاشتراك مع والده بسرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه باستخدام الخرطوم المضبوط بحوزته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم سرقة المواد البترولية.