ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير العملات وترويجها فى بورسعيد

كتب إيهاب المهندس

تمكن رجال قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها.

تلقى قسم شرطة شرق بلاغ من صاحب كشك يفيد قيام عامل بشراء علبة سجائر وإعطائه ورقة فئة الـ 50 جنيه أكتشف انها مزورة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترفوا بتكوينه تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الورقية بالاشتراك 2 آخرين.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الآخرين بمسكن أحدهما وبحوزتهما 1250 مقلده، وطابعة ألوان، و990 ورقة بيضاء مطبوع عليها صورة عملة فئة الـ 50 جنية لتجهيزها للترويج، و2 مقص معدنى، ومسطرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.