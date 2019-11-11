سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير العملات وترويجها فى بورسعيد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:29 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير العملات وترويجها فى بورسعيد المتهمون بتقليد العملات بالإسكندرية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها.

تلقى قسم شرطة شرق بلاغ من صاحب كشك يفيد قيام عامل بشراء علبة سجائر وإعطائه ورقة فئة الـ 50 جنيه أكتشف انها مزورة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترفوا بتكوينه تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الورقية بالاشتراك 2 آخرين.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الآخرين بمسكن أحدهما وبحوزتهما 1250 مقلده، وطابعة ألوان، و990 ورقة بيضاء مطبوع عليها صورة عملة فئة الـ 50 جنية لتجهيزها للترويج، و2 مقص معدنى، ومسطرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تقيد العمله

تزوير عمله

تشكيل عصابى

وزاره الداخليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة