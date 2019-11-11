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صور.. ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:55 م
صور.. ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ تحت رعاية الدكتور عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومى للمرأة ، وتحت إشراف الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ندوة حول "مناهضة العنف ضد المرأة وأضرار الزواج المبكر للفتيات القاصرات" بمدرسة السعدية بنات الإعدادية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، وعادل أبو حليمة، مدير مدرسة السعدية بنات الإعدادية، وإلهام منير، وأم السعد شلبى، وأمل محمود أخصائيات بالمدرسة، وفريدة عبدالعزيز، عضو فرع المجلس، وهبة إبراهيم محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، و50 طالبة.

 

وقالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ، إن الندوة ناقشت مفهوم العنف وأشكاله والأسباب التى تؤدى لذلك، وأضرار الزواج المبكر للفتيات القاصرات مما يترتب عليه من مشكلات نفسية واجتماعية وقانونية وصحية للفتاة، وأهمية الحفاظ على الإطار الاخلاقى للأسرة والاهتمام بالمساواة فى التنشئة الاجتماعية للأبناء والاهتمام بتوعيتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية للفتيات ودور مكتب شكاوى المرأة فى مناهضة العنف ضد المرأة وكيفية تلقى أى شكوى بفرع المجلس.

 

ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ (6)
ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ

 

ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ (7)
ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ (

 

ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ (1)
ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ 

 

ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ (5)
ندوة عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة إعدادية فى كفر الشيخ 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

الزواج المبكر

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