صور.. ندوة بمدرسة المنشاة الإعدادية فى الأقصر عن أهمية الوحدة الوطنية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، ندوة دينية بمدرسة المنشاة الإعدادية بنات بعنوان "الوحدة الوطنية قيمة ومعني"، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين مديرية أوقاف الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد ندوة دينية بمدرسة المنشاة الإعدادية بنات بمدينة الأقصر، وذلك تحت عنوان "الوحدة الوطنية قيمة ومعنى"، وكانت بحضور فضيلة الشيخ محمد عبدة آمين، حيث جاءت ضمن إحتفالات المديرية وفعاليات بمناسبة الميلاد النبوى الشريف والدروس المستفاده منه، موضحاً أن هذا النشاط هو من الأنشطة الدعوية المهمة التى ترعاها الوزارة، وهذا يدل على مدى أهمية هذا النشاط المبارك الطيب والذى يستهدف شريحة مهمة من المواطنين المحترمين من أبناء الوطن.

وكان شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، مساء أول أمس السبت، الإحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة والعقيد هانى ابو الحسن المستشار العسكرى للمحافظة واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الأزهر والاوقاف والعديد من المواطنين، حيث بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أعقبها كلمة عن ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واهمية الحث على اتباع هديه وسنته كما تناولت الكلمة سماحة الدين الإسلامى الذى يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية فى الجانب المحمدي، وهنأ نائب المحافظ الأهالى والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف متمنياً ان تكون ذكرى مولد الرسول تذكيرا باهمية الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه القويم.

أوقاف الأقصر تنظم ندوة دينية بمدرسة المنشاة الإعدادية بعنوان "الوحدة الوطنية قيمة ومعني" جانب من فعاليات الندوة لطلبة المدرسة حول الوحدة الوطنية برعاية الأوقاف