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صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:01 م
صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة منتجات السجون
كتب محمود عبد الراضى

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تفقد عدد من مساعدى وزير الداخلية وعدد من الإعلامين وأعضاء مجلس النواب مزارع الدواجن والنعام المتواجدة داخل منطقة سجون طرة، والتى تمثل الاكتفاء الذاتى للسجناء.
 
 
كانت اليوم الاثنين، أقيمت فعاليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعلاء لقيم حقوق الإنسان.
 
ويشارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية أبرزهم اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأعلام والعلاقات وممثلين عن منظمات دولية وأعضاء من مجلس النواب والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للإطلاع على الأحوال الصحية والمعيشية للنزلاء. 
 
وتفقد الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون ومعرض السلع الغذائية والقائم عليها السجناء.
 
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تولى اهتماما كبيرا بإدارة السجون أوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل  قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.
 
كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج واعادة دمجهم فى المجتمع.
 
منتجات السجون (1)
منتجات السجون

 
منتجات السجون (2)
منتجات السجون 

منتجات السجون (3)
منتجات السجون 

منتجات السجون (4)
منتجات السجون 

منتجات السجون (5)
منتجات السجون 

 


السحون

منتدى السجون

انتاج حيواني

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