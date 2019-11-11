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صور.. محافظة القاهرة تجرى أعمال تطوير وتجميل بميدان رمسيس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:51 م
صور.. محافظة القاهرة تجرى أعمال تطوير وتجميل بميدان رمسيس تطوير ميدان رمسيس
كتب سيد الخلفاوى

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أجرت محافظة القاهرة أعمال تطوير فى ميدان رمسيس شملت "تبليط رخام جديد ولحام الفواصل الحديدية بالميدان، وأعمال نظافة رفع مخلفات البلاط القديم"، وذلك فى إطار الاهتمام بالشوارع والميادين لتجميلها.
 
وفى سياق أخر كثفت أحياء القاهرة من حملاتها لرفع الإشغالات من الشوارع وفتح الطرق والأرصفة للمارة، حيث شن حى المطرية برئاسة صادق على عبد المقصود حملة إشغالات مكبرة، عاونه فيها شرطة مرافق الحى وقوة من قسم المطرية وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية على شارع ترعة الجبل وشارع غرب السكة وشارع الكنيسة الفرنساوى، ومحطة عزبة النخل، ومحطة الحلمية وشارع الحرية، وتم رفع كل الاشغالات المتواجدة، وتحرير محاضر إشغال طريق وتم تسليم الحرز مخزن الحى.
 
واستمرت الأحياء فى خطتها لتطهير بلاعات صرف الأمطار، حيث تم إعادة تطهير بالوعات امطار بشارع شبين من شارع بور سعيد حتى مصر والسودان، وشارع ترعة القبة والخليج المصرى من ترعة القبة حتى عزبة ابوحشيش بحى حدائق القبة.
 
 
 
تطوير ميدان رمسيس (1)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (2)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (3)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (4)
تطوير ميدان رمسيس 
تطوير ميدان رمسيس (5)
تطوير ميدان رمسيس 
 
تطوير ميدان رمسيس (6)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (7)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (8)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (9)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (10)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (11)
تطوير ميدان رمسيس 

تطوير ميدان رمسيس (12)
تطوير ميدان رمسيس 

 


القاهرة

رمسيس

ميدان رمسيس

الاشغالات

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