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صور.. كابلات الكهرباء المكشوفة تهدد أرواح أهالى قرية "النورس" ببورسعيد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:00 ص
صور.. كابلات الكهرباء المكشوفة تهدد أرواح أهالى قرية "النورس" ببورسعيد كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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اشتكى أهالى قرية النورس التى تقع جنوب محافظة بورسعيد لـ "اليوم السابع" من كابلات الكهرباء العارية الممتدة من أحد أكشاك الضغط العالى والملقاة على سطح الأرض بالطريق العام.

وأكد عدد من أهالى قرية النورس لـ "اليوم السابع "، أن الكابلات الكهربائية المكشوفة أمام شرفات منازلهم والممتدة على سطح الأرض بالطريق العام تهدد حياة أطفالهم بالصعق فضلا عن أعمدة الكهرباء المتهالكة وأسلاكها العارية التى أصبحت خطر داهم على أرواح المواطنين . 

وتابع الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن بعض الأطفال أنقذتهم العناية الإلهية من صعق محقق أثناء مرورهم بالطريق العام.

وناشدوا المهندس محمد سعيد رئيس قطاع شبكات كهرباء بورسعيد التدخل قبل أن تحدث كارثة لا يحمد عقباها خاصة بعد أن تحولت الكابلات العارية بالطريق العام مصائد للموت .

ومن جانبه أكد محارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد لــ "اليوم السابع" بأنه بادر من خلال شكوى الأهالى واستغاثاتهم قام بالاتصال بالمهندس محمد طارق رئيس هندسة كهرباء الجنوب للتدخل حفاظا على أرواح المواطنين، إلا أنه وعد بتغيير الكابلات التى مازالت قائمة حتى الآن وتمثل خطورة داهمة على المارة وحرصا منا تم محاصرة الكابلات العارية بالحجارة مؤقتا لحين تدخل المسئولين بهندسة كهرباء الجنوب حفاظا على أرواح المواطنين من الصعق.

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (1)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (2)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (3)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (5)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (6)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس 

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (7)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (8)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (9)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس 

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (10)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس 

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (11)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس 

 

كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس (12)
كابلات الكهرباء المكشوفة بقرية النورس

 


كابلات كهرباء مكشوفة

بورسعيد

قرية النورس

شبكات كهرباء بورسعيد

الكهرباء

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