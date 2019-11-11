صور.. قصة مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر سقطوا فى بالوعة صرف صحى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حادث مأساوى شهدته قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أمس الأحد، وذلك عقب مصرع 5 أشخاص وإصابة شخص آخر إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى حال محاولتهم إنقاذ شاب أثناء قيامه بتسليك بالوعة صرف صحى، وهم رضا كرم عماد 30 عاما، هانى الجمل الأقرع 32 عاما، محمد عبده خطاب 41 عاما، محمد عيد البيومى 37 عاما، وجمعة الأقرع 37 عاما عامل، محمد عوض العبد 29 عاما، وفتحى مرسى الأقرع، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى تلا وأحد المصابين إلى المستشفى العسكرى.

وسيطرت حالة الحزن على أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الحادث وتوافد العشرات من أهالى القرية، على مستشفى تلا العام، وذلك لاستلام جثث ذويهم.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى تلا العام وذلك لمعاينة الجثامين، داخل المشرحة، لسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وأمر فريق النيابة العامة سرعة وصول الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وانتهت النيابة العامة والطب الشرعى من المعاينة وأمرت بدفن الجثث.

وفى مشهد جنائزى مهيب شيع المئات من أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بالمنوفية، جثامين المتوفين الذين لقوا مصرعهم داخل بالوعة صرف صحى حال محاولتهم إنقاذ عامل، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بالدفن وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأكد الأهالى، أن سبب تلك الحادثة هو سقوط أحد الضحايا أثناء محاولته تسليك بالوعة صرف صحى بالقرية، وحال محاولة الآخرين إنقاذه سقط 5 أشخاص آخرين ونتج عن ذلك مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى تلا العام، ومنها تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى العسكرى، وبقاء الآخر فى العناية المركزة بمستشفى تلا العام والذى توفى صباح اليوم متأثر بإصابته فى القلب، وجارى التصريح بدفن الجثمان.

وقرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متوفى، وذلك من صندوق الكوارث بالمحافظة، وأخلت المحافظة مسئوليتها عن الحادث لعدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، تلك المنطقة بالقرية من الشركة المنفذة للمشروع .

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب شخص آخر وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وارتفع عدد الضحايا صباح اليوم الى 5 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين متأثر بإصابته فى القلب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة اللواء علاء سعيد مدير الحماية المدنية وتم استخراج الجثث والمصابين وانتقلت 6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.