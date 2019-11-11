صور.. قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول

القليوبية – إبراهيم سالم

اتشحت قرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية بالسواد، استعدادا لتشييع جثث 2 خفراء ومواطن آخر، توفوا إثر إطلاق أعيرة نارية من مجهول عليهم خلال تواجدهم فى قطعة أرض زراعية، ويجرى حاليا الاستعداد لنقل الجثامين من مستشفى بنها العام لإجراء الجنازة لهم بالقرية.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بطوخ بالتصريح بدفن جثث الخفيرين والمواطن الذين توفوا اليوم بعد إطلاق مجهول النار عليهم.

وكشفت التحقيقات الأولية فى الحادث أنه أثناء جلوس اثنين من الخفراء برفقة مواطن آخر فى إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ فى القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا.

وكشف مصدر أمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إطلاق النار على 2 خفراء كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بكفر الحصافة مركز طوخ فى القليوبية، وفر هاربا، وأسفر ذلك عن وفاة خفيرين والمواطن.

ومن جانبها، تلاحق الأجهزة الأمنية المتهم وتضيق الخناق عليه للقبض عليه، وكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغًا من الأهالى فى قرية كفر الحصافة يفيد بعثورهم على الـ3 جثث فى أرض زراعية، حيث توفوا بطلقات نارية وتبين أن القتلى هم ابراهيم حسين ابراهيم 43 سنة وعصام صبحى على حسينى 55 سنة خفيرين وقاسم محمد دراج 63 سنة بإحدى حدائق البرتقال كانوا جالسين فى الأراضى الزراعية وفتح عليهم مجهول النيران ما ادى إلى وفاتهم جميعا.

فيما بدأت أجهزة الأمن بالقليوبية بتمشيط منطقة الحادث، حيث جرى فرض طوق أمنى على المنطقة فى محاولة لتحديد وضبط الجناة‎.



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول



قرية الحصافة تتشح بالسواد لتشييع خفيرين ومواطن توفوا برصاص مجهول