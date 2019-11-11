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صور.. قبطى بالأقصر يطلق مبادرة "رد الجميل" ويوزع حلوى المولد على المعلمين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:20 ص
صور.. قبطى بالأقصر يطلق مبادرة "رد الجميل" ويوزع حلوى المولد على المعلمين شاب قبطى يوزع حلوى المولد على المعلمين بمدارس إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلق الشاب الأقصرى "سامح ثابت" مؤسس مبادرة التعايش السلمى بالصعيد، مبادرة مميزة لتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المعلمين والمعلمات فى مدرسة الشهيد مصطفى حجاجى الإبتدائية بمدينة إسنا، وذلك تقديراً لدورهم فى ترك بصمة جميلة فى نفوس الطلبة وفيه خلال دراسته بنفس المدرسة.

وزار الشاب القبطى سامح ثابت، مقر المدرسة، وشارك فى طابور الصباح بذكريات سعيدة لطفولته، وقام بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المعلمين والمعلمات بالمدرسة، وذلك كنوع من التكريم لهم بمناسبة المولد.

وقال سامح ثابت: "النهاردة قررت عمل المبادرة دى فى المدرسة اللى اتربيت فيها، بإسم مبادرة رد الجميل لتكريم المدرسين والمدرسات الذين تعلم منهم كل شيء جميل، و كرمناهم وقدمنا لهم هدية بالمولد النبوى الشريف وكمان وزعنا على الطلبة بعض الحلوي، والجميع كان سعيد بهذه المبادرة من المعلمين والمعلمات، وأتمنى أن يقدم الجميع الشكر لمدرسيهم فى المراحل التعليمية المختلفة لدورهم فى بناء مستقبلهم بصورة أفضل".

شاب قبطي بالأقصر يطلق مبادرة رد الجميل ويوزع علب حلوي المولد النبوي علي المعلمين (1)

توزيع حلوي المولد النبوي علي المعلمين

 

شاب قبطي بالأقصر يطلق مبادرة رد الجميل ويوزع علب حلوي المولد النبوي علي المعلمين (2)

الشاب سامح ثابت يوزع علب حلوى المولد النبوى على المعلمين والمعلمات

 

شاب قبطي بالأقصر يطلق مبادرة رد الجميل ويوزع علب حلوي المولد النبوي علي المعلمين (3)

جانب من توزيع الحلوى فى مدرسة الشهيد مصطفى حجاجى بإسنا

شاب قبطي بالأقصر يطلق مبادرة رد الجميل ويوزع علب حلوي المولد النبوي علي المعلمين (4)

الشاب القبطى يحضر طابور الصباح ويكرم معلميه القدامي

شاب قبطي بالأقصر يطلق مبادرة رد الجميل ويوزع علب حلوي المولد النبوي علي المعلمين (5)

توزيع علب الحلوى على المعلمين من الشاب القبطى باسنا

شاب قبطي بالأقصر يطلق مبادرة رد الجميل ويوزع علب حلوي المولد النبوي علي المعلمين (6)

الشاب سامح ثابت يكرم المعلمين بتوزيع الحلوى لهم بمناسبة المولد
 

 


الاقصر

شاب قبطى يوزع الحلوى على المعلمين بالاقصر

مدرسة الشهيد مصطفى حجاجي

مبادرة التعايش السلمي

توزيع حلوى على المدرسين بالاقصر

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