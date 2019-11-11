صور.. قبطى بالأقصر يطلق مبادرة "رد الجميل" ويوزع حلوى المولد على المعلمين

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق الشاب الأقصرى "سامح ثابت" مؤسس مبادرة التعايش السلمى بالصعيد، مبادرة مميزة لتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المعلمين والمعلمات فى مدرسة الشهيد مصطفى حجاجى الإبتدائية بمدينة إسنا، وذلك تقديراً لدورهم فى ترك بصمة جميلة فى نفوس الطلبة وفيه خلال دراسته بنفس المدرسة.

وزار الشاب القبطى سامح ثابت، مقر المدرسة، وشارك فى طابور الصباح بذكريات سعيدة لطفولته، وقام بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المعلمين والمعلمات بالمدرسة، وذلك كنوع من التكريم لهم بمناسبة المولد.

وقال سامح ثابت: "النهاردة قررت عمل المبادرة دى فى المدرسة اللى اتربيت فيها، بإسم مبادرة رد الجميل لتكريم المدرسين والمدرسات الذين تعلم منهم كل شيء جميل، و كرمناهم وقدمنا لهم هدية بالمولد النبوى الشريف وكمان وزعنا على الطلبة بعض الحلوي، والجميع كان سعيد بهذه المبادرة من المعلمين والمعلمات، وأتمنى أن يقدم الجميع الشكر لمدرسيهم فى المراحل التعليمية المختلفة لدورهم فى بناء مستقبلهم بصورة أفضل".

توزيع حلوي المولد النبوي علي المعلمين

الشاب سامح ثابت يوزع علب حلوى المولد النبوى على المعلمين والمعلمات

جانب من توزيع الحلوى فى مدرسة الشهيد مصطفى حجاجى بإسنا

الشاب القبطى يحضر طابور الصباح ويكرم معلميه القدامي

توزيع علب الحلوى على المعلمين من الشاب القبطى باسنا