صور.. شركة مياه الشرب بالأقصر تنفذ خطة غسيل وتطهير محطة الرضوانية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ خطة الشركة لعمليات غسيل وتطهير لمحطات وشبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بالمحافظة، بناءاً على توجيهات اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك ضمن إطار خطة التطهير الدورية لضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه المهندس عبد الشافى أمين عبد العال مدير إدارة مياه البياضية، بتكليف كلاً من إدارات المعامل والشبكات لتنفيذ خطة تطهير وغسيل تشمل الخزانات والفلاتر بمحطة مياه الرضوانية ، وذلك تحت إشراف كلاً من السيد المهندس صهيب أحمد جبريل مدير المحطة والدكتورة أمانى حجاج على مدير معمل الإدارة والكيميائى مصطفى عبد الوهاب للقيام بغسيل وتطهير خزان المحطة والغسيل الكيميائى للحاويات وفك المصافى بالإضافة إلى تطهير وغسيل الشبكات الخارجية من بداية المحطة إلى خارجها.

وقامت الشركة بأعمال أخذ عينات من داخل المحطة و خارجها "عمرون والخضيرات" والمناطق القريبة من المحطة، للقيام بعمليات التحليل لمياه الشرب قبل وبعد تطهير الخزان من قبل الكيميائين، مؤكدةً علي أنه يتم غسل وتطهير الخزان كل 6 شهور، أما الغسيل الكيميائى وفك المصافى يتم بشكل دورى وذلك من قبل فنيين التشغيل والتطهير.

وكان قد أعلن اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى، أن محطة مياه الشرب بالساحة الرضوانية تعتبر أولى المحطات بجمهورية مصر العربية التى تعمل بالتقنيات الحديثة بنظام الفلترة عن طريق الترشيح باستخدام الأغشية ذات الألياف المسامية.



غسيل وتطهير محطة مياه الرضوانية (4)



غسيل وتطهير محطة مياه الرضوانية (5)