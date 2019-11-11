صور.. سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات المواطنين بفعاليات "اليوم المفتوح"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إنعقاد فعاليات "اليوم المفتوح" المخصص أسبوعياً لمناقشة مشكلات المواطنين، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات والمديريات ورؤساء المدن، وتم خلاله بحث وعرض عدد من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل الأهالى، ومناقشة أفضل الحلول لها مع الجهات المسئولة.

وشدد سكرتير عام الأقصر – خلال فعاليات اليوم المفتوح - على كافة المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات ، وذلك وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن اليوم المفتوح يعقد بشكل أسبوعى بمقر الديوان العام بمحافظة الأقصر لبحث مشاكل وشكاوى المواطنين فى مختلف المجالات لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية .

وكان قد قام اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، أمس الأحد، بجولة تفقدية لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، حيث تفقد سير العمل بمشروع صرف صحى الطود الجديدة، حيث شدد خلالها على تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة تشغيل مشروع صرف صحى الطود الجديدة بكامل طاقته حيث يشتمل المشروع على شبكات فرعية وخطوط طرد ومحطات رفع ومحطة معالجة رئيسية، وضرورة التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب، والشركات المنفذة للمشروع.

ورافق السكرتير العام خلال جولته، كلا من اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعميد محمد عياد رئيس مركز الطود، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات، والمهندسة هبة ممثلة عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلين عن الشركات المنفذة للمشروع.



سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات المواطنين ضمن فعاليات اليوم المفتوح



سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات المواطنين ضمن فعاليات اليوم المفتوح