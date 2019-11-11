صور.. سكان لوس أنجلوس يواجهون أزمة السكن باستئجار "كبسولة" للنوم

وكالات الأنباء

واجه سكان في لوس أنجلوس أزمة السكن باستئجار كبسولة للنوم لا تزيد مساحتها على 3 أمتار مربعة. وفقا لموقع الرؤية الإماراتى.

وتتسع "الكبسولة" المستوحاة من بعض الفنادق اليابانية لسريرها ومقتنياتها القليلة في مجمع يسكنه خصوصاً فنانون شباب راغبون بغزو هوليوود ويوفر ما لا يقل عن 90 مكاناً للمبيت.

الإيجار ليس بزهيد إذ يكلف نحو 800 دولار مع الرسوم المختلفة في الشهر وهو اكثر بقليل مما كانت تدفعه كاي ويلسون (26 عاماً) في مقابل شقة استوديو في بيثليهيم على بعد نحو مئة كيلومتر شمال فيلادلفيا في شمال شرق الولايات المتحدة.

وتوضح مصففة الشعر، هذه "لم يكن بإمكاني أن استأجر شقة كهذه هنا إذ إنها تكلف 1300 دولار أو أكثر في الشهر" ففي لوس أنجلوس تتقاضى الحد الأدنى للأجور أي 13 دولاراً في الساعة فضلاً عن البقشيش المحتمل.





يشدد جيريميا ادلر، الذي أسس هذا المجمع السكني قبل 3 سنوات، على أن هذه "الكبسولات" تكلف نصف متوسط إيجار استوديو تقريباً في لوس انجليس وهي من أغلى مدن الولايات المتحدة بعد نيويورك وسان فرانسيسكو .

وكل غرفة في هذا المجمع يمكنها إيواء 6 "كبسولات" وهي كناية عن صندوق عرضه 1,22 مترا وطوله 2,44 متر تصفها كاي ويلسون بأنها "وثيرة".

وتصميم هذه "الكبسولات" بسيط جداً، حيث يقتصر على سرير وتهوية وقضيب معدني لتعليق الألبسة وبعض الخانات لترتيب الأحذية والمقتنيات الشخصية الأخرى. ويغطي ستار كل هذه الأمور.