سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس قناة السويس يلتقى نائب وزير الصناعة الروسى لتطوير وبناء السفن

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:01 م
صور.. رئيس قناة السويس يلتقى نائب وزير الصناعة الروسى لتطوير وبناء السفن جانب من اللقاء
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، نائب وزيرالصناعة والتجارة الروسى أوليج ريازانتسيف، وبرفقته قيادات شركة AK BARS  الروسية إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال بناء السفن، بهدف بحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AK BARS لتطوير ترسانات الهيئة و فتح آفاقاً جديدة للتعاون فى مجالات إصلاح وبناء السفن بكافة أنواعها وفئاتها، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ضم الوفد الروسى الممثل التجارى الروسى فى مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة AK BARS، والمدير التنفيذى للشركة، والمدير العام لمركز تكنولوجيا بناء وإصلاح السفن، كما حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات كل من الشركة البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة ترسانة السويس البحرية ومستشار رئيس الهيئة للترسانات.

ويستهدف بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة  AK BARSالروسية تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتى الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث فى مجال صناعة السفن.

خلال الاجتماع، استعرض الجانب الروسى أجندة العمل المقترحة وتصورات عملية التطوير، علاوة على مناقشة الجوانب الفنية والإدارية  ونتائج الجولات التفقدية بترسانات الهيئة.

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الروسي، وأعرب عن ثقته فى أن يثمر التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AK BARS  الروسية عن تحقيق النتائج المرجوة  فى ظل رغبة الجانبين لتحويل بنود الاتفاق إلى خطوات تنفيذية، لافتاً إلى أن جهود تطوير ترسانات الهيئة وشركاتها التابعة تمضى بخطى ثابتة فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم الاستفادة منها وتنمية قدراتها ومواردها البشرية والفنية.

فيما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى أن علاقات التعاون المصرية الروسية تشهد انفتاحاً غير مسبوق فى كافة المجالات وتحظى بدعم رئاسى وحكومى  من البلدين، مُشيداً بالتعاون القائم لتطوير ترسانات الهيئة باعتبارها مجالاً جيداً للاستثمار وفى ظل ما تحظى به شركة AKABARS الروسية من خبرات متراكمة فى مجال إصلاح وبناء السفن.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية للوفد الروسى بعد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AKA BARS الروسية.

 

لقاء رئيس هيئة قناة السويس (3)
لقاء رئيس هيئة قناة السويس (3)

 

لقاء رئيس هيئة قناة السويس (4)
لقاء رئيس هيئة قناة السويس (4)

 

لقاء رئيس هيئة قناة السويس (1)
لقاء رئيس هيئة قناة السويس (1)

 

لقاء رئيس هيئة قناة السويس (2)
لقاء رئيس هيئة قناة السويس (2)

 


الفريق اسامه ربيع

رئيس هيئه قناه السويس

نائب وزير الصناعة الروسي

اوليج ريازانتسيف

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة