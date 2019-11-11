صور.. رئيس قناة السويس يلتقى نائب وزير الصناعة الروسى لتطوير وبناء السفن

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، نائب وزيرالصناعة والتجارة الروسى أوليج ريازانتسيف، وبرفقته قيادات شركة AK BARS الروسية إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال بناء السفن، بهدف بحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AK BARS لتطوير ترسانات الهيئة و فتح آفاقاً جديدة للتعاون فى مجالات إصلاح وبناء السفن بكافة أنواعها وفئاتها، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ضم الوفد الروسى الممثل التجارى الروسى فى مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة AK BARS، والمدير التنفيذى للشركة، والمدير العام لمركز تكنولوجيا بناء وإصلاح السفن، كما حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات كل من الشركة البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة ترسانة السويس البحرية ومستشار رئيس الهيئة للترسانات.

ويستهدف بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AK BARSالروسية تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتى الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث فى مجال صناعة السفن.

خلال الاجتماع، استعرض الجانب الروسى أجندة العمل المقترحة وتصورات عملية التطوير، علاوة على مناقشة الجوانب الفنية والإدارية ونتائج الجولات التفقدية بترسانات الهيئة.

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الروسي، وأعرب عن ثقته فى أن يثمر التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AK BARS الروسية عن تحقيق النتائج المرجوة فى ظل رغبة الجانبين لتحويل بنود الاتفاق إلى خطوات تنفيذية، لافتاً إلى أن جهود تطوير ترسانات الهيئة وشركاتها التابعة تمضى بخطى ثابتة فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم الاستفادة منها وتنمية قدراتها ومواردها البشرية والفنية.

فيما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى أن علاقات التعاون المصرية الروسية تشهد انفتاحاً غير مسبوق فى كافة المجالات وتحظى بدعم رئاسى وحكومى من البلدين، مُشيداً بالتعاون القائم لتطوير ترسانات الهيئة باعتبارها مجالاً جيداً للاستثمار وفى ظل ما تحظى به شركة AKABARS الروسية من خبرات متراكمة فى مجال إصلاح وبناء السفن.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية للوفد الروسى بعد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AKA BARS الروسية.



لقاء رئيس هيئة قناة السويس (3)



لقاء رئيس هيئة قناة السويس (4)



لقاء رئيس هيئة قناة السويس (1)