صور.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير جولة الإعادة لانتخابات اتحادات الطلاب

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، منذ قليل ، كلية الحقوق بالجامعة لمتابعة سير عملية جولة الإعادة من انتخابات الاتحادات الطلابية، كما تفقد سير العملية الانتخابية فى كلية الاعلام، ورافقه فى الجولة حسن سعدة مدير رعاية الشباب والدكتور مجدى عمر مستشار رئيس الجامعة.

فيما حرص عدد من طلاب كلية الحقوق على التقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة القاهرة خلال الجولة التفقدية .

وشهدت الساعة الأولى لفتح باب الترشح اقبال كثيف للطلاب للمشاركة فى الاقتراع على عكس انتخابات الجولة الأولى، ويتواجد عضو هيئة تدريس داخل كل لجنة انتخابية على مستوى الكليات المختلفة بالإضافة إلى مندوب للمرشحين وكذلك ممثل لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وممثل عن شئون الطلاب .

وتجرى جولة الإعادة في 11 كلية وهم كليات دار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.

وتنص اللائحة على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.