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صور.. توعية أصحاب صالونات الحلاقة للوقاية من إنتشار الفيروسات الكبدية ببنى سويف

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:47 م
صور.. توعية أصحاب صالونات الحلاقة للوقاية من إنتشار الفيروسات الكبدية ببنى سويف توعيةأصحاب الصالونات ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة، لقاء توعية لإصحاب صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية.

وعقدت مديرية الصحة أول لقاء لتوعية أصحاب صالونات الحلاقة والكوافيرات بإداره بنى سويف، بمقر قاعه دار المناسبات بمسجد عمر بن عبدالعزيز .

وقال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة، أن تلك اللقاءات تأتى لتنفيذ المهام الرئيسية لتحقيق الهدف من المبادرة بالمرحلة الثالثة وهى المرحلة الوقائية للحد من إنتشار الفيروسات الكبدية من خلال تكثيف التوعية على صالونات الحلاقة والكوافيرات، مشيراً إلى أنه حاضر فى اللقاء الدكتوره هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية ومسئول الفيروسات بإداره بنى سويف الصحيه ومراقب صحى فيروسات أول بالمديرية.

 

ندوة لأصحاب صالونات الحلاقة بمرض فيروس سى (1)
ندوة لأصحاب صالونات الحلاقة بمرض فيروس سى

 

ندوة لأصحاب صالونات الحلاقة بمرض فيروس سى (2)
ندوة لأصحاب صالونات الحلاقة بمرض فيروس سى

 

ندوة لأصحاب صالونات الحلاقة بمرض فيروس سى (3)
ندوة لأصحاب صالونات الحلاقة بمرض فيروس سى

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

فيروسات كبدية

توعية اصحاب الصالونات

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