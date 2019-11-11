صور.. توافد الأفواج السياحية على مطار الأقصر الدولى والمعابد لقضاء الشتاء

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد مميز توافدت الأفواج السياحية على المعابد الفرعونية والمعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، مع قرب دخول الموسم السياحى الشتوى، وتوافد الطائرات التى تقل المئات من السائحين من مختلف دول العالم والطيران المباشر من مختلف العواصم الأجنبية، لتقدم الدعم الكبير لمحافظة الأقصر فى القطاع السياحى الذى تدهور خلال السنوات الماضية.

وفى هذا الصدد قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنه ظهرت أفواج السائحين وهى تتوافد على مدينة الأقصر من قلب مطار الأقصر الدولى وحتى الفنادق المختلفة، وذلك لتقديم بشرى سعيدة للعاملين بالقطاع السياحى فى الأقصر بصورة تدل على موسم سياحى مميز للغاية، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا الاستعداد للتجهيز لاحتفالات الكريسماس، حيث يجرى التجهيز لخطط مختلفة لتحقيق جذب سياحى متنوع مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى الاستعداد بكل الفنادق حاليًا لموسم أعياد رأس السنة واحتفالات الكريسماس، حيث إنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى بالفنادق العائمة والثابتة فى محافظة الأقصر إلى معدل 100%، مؤكدًا على أنه ستحدث طفرة كبيرة بالأقصر وأسوان خلال احتفالات الكريسماس فى نهاية هذا العام، خاصة فى ظل خضوع المحافظة لعملية تجميل موسعة جاء فى مقدمتها تجميل منطقة كورنيش النيل ليصبح تحفة معمارية مميزة أثارت البهجة بين الشعب الأقصرى والأجانب الذين يزورون مصر حاليًا.

توافد مميز للأفواج السياحية على المعابد الفرعونية

جانب من توافد الأفواج السياحية على مطار الاقصر الدولي

السياح خلال وصولهم لمطار الأقصر الدولى لقضاء إجازة شتوية مميزة

باصات الأفواج السياحية تنقلهم من المطار للفنادق المختلفة