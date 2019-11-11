صور.. تعرف على عناوين وأرقام تليفونات مستشفيات محافظة مطروح

مطروح – حسن مشالى

تضم مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة مطروح، مستشفى عام و13 مستشفى مركزى وتخصصى متنوعة، موزعة فى مراكز ومدن ومناطق المحافظة المختلفة، من مدينة الحمام شرقاً على الحدود مع محافظة الإسكندرية، وحتى مدينة السلوم غرباً على الحدود المصرية الليبية، وواحة سيوة جنوب غربى مدينة مرسى مطروح.

تقع مستشفى الحمام المركزى، بمدينة الحمام بالكيلو 64 على طريق إسكندرية- الساحل الشمالي– مطروح ورقم تليفونها 0464750844 و04647502162 وتقدم الخدمات الطبية المتنوعة.

ومستشفى مارينا التابع لوزارة الصحة والرعاية العاجلة بالوزارة، وعنوانها داخل منتجع مارينا ورقم تليفونها 0464060833 ويتواجد فيها خلال فترة الصيف استشاريين فى التخصصات المختلفة لخدمة رواد الساحل الشمالى.

وتقع مستشفى العلمين المركزى بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، ورقم التليفون 0464100212 وهى من أكثر مستشفيات المحافظة تجهيزا على مستوى عالى من الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية.

ومستشفى الضبعة المركزى، يتواجد وسط مدينة الضبعة تليفون رقم 0464670019 وتخدم أهالى الضبعة ورواد الشمالى صيفاً.

وتقع مستشفى العام فى شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح ورقم تليفونها 0464933355 وهى المستشفى الأكبر فى المحافظة وتعد مستشفى إحالة من المستشفيات الأخرى.

مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ، تقع بقرية رأس الحكمة، على طريق الإسكندرية مطروح تليفون 0464500059

مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية بشارع المحطة فى مدينة مرسى مطروح رقم التليفون 0464938944

مستشفى الأطفال التخصصى تقع فى شارع المحطة بمدينة مرسى مطروح رقم التليفون 0464932291 وتضم حضانات أطفال.

مستشفى الصدر تقع بمنطقة مساكن محدودى الدخل بمدينة مرسى مطروح ورقم تليفونها 0464952138

وتقع مستشفى الحميات فى منطقة مساكن محدودى الدخل بمدينة مرسى مطروح ورقم تليفونها 0464952131

وتقع مستشفى النجيلة المركزى بمدينة النجيلة غربى مرسى مطروح بنحو 70 كيلومتر ورقم التليفون 0464540130 وهى ثانى أكثر مستشفيات مطروح من حيث التجهيزات وتوافر التخصصات الطبية وتعد مستشفى إحالة من المستشفيات الأخرى.

مستشفى برانى المركزى بمدينة سيدى براني، غربى مرسى مطروح بنحو 140 كيلو متر، رقم التليفون 0464400070، وتخضع المستشفى لأعمال إعادة إحلال وتجديد وتطوير شامل.

مستشفى السلوم المركزى مدينة سيدى السلوم، غربى مرسى مطروح بنحو 220 كيلو متر، رقم التليفون 0464800020، وتخضع المستشفى لأعمال إعادة إحلال وتجديد وتطوير شامل.

ومستشفى سيوة المركزي، تليفون 0464600459 فى وسط واحة سيوة.

كما يوجد بمراكز ومدن مرسى مطروح وسيدى برانى والسلوم وسيوة عدد مستشفيات عسكرية، تقدم الخدمات الطبية للمواطنين.



مستشفى السلوم المركزى



ارقام تليفونات مستشفيات مطروح



مستشفى الأطفال التخصصي بمطروح



مستشفى الحمام المركزي



مستشفى الضبعة المركزى



مستشفى النجيلة المركزي بعد تطويرها



مستشفى النساء والتوليد



مستشفى رأس الحكمة للاغاثة والطوارئ بمطروح



مستشفى سيوة المركزى



مستشفى مارينا المركزى